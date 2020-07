„Rechtsstaatlichkeit, Transparenz und der Schutz der Menschenrechte sind unverrückbare Grundpfeiler der Polizei in Oberösterreich - auch in Scharnstein. Danke an die Kollegenschaft vor Ort, die besonnen handelt. Die Staatsanwaltschaft Wels wird unabhängig prüfen“, schrieb Landespolizeidirektor Andreas Pils auf Twitter - dazu verlinkte er den Online-Artikel der „Krone“.