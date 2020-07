Einen Meter, 76 Zentimeter misst Paul Isbetcherian, zuletzt bei Traiskirchens Löwen unter Vertrag. Der ehemalige Kapitän der Nachwuchsnationalteams U16 und U18 will aber eine große Rolle beim UBSC Graz übernehmen. „Ich kann ein Team führen, das hab ich schon letzte Saison in Traiskirchen gezeigt“, so der 20-jährige Wiener, der in die Fußstapfen eines Anton Maresch, der sich vom Profi-Basketball verabschiedet, treten wird. „Wir können die Leute hier in Graz mobilisieren, dafür braucht’s gute Ergebnisse“, sagt Isbetcherian.