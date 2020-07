Buntes Programm und schöne Natur: All das können Tierfreunde auch mit ihren vierbeinigen Lieblingen genießen: Wie den atemberaubenden Sonnenuntergang am Ufer des Steppensees, einen Spaziergang durch ein beachtliches Naturreservat mit 356 Vogelarten. Oder während man im Mittelburgenländischen Raiding mehr über das Leben des bedeutenden Komponisten Franz Liszt erfährt, sich an der Entschleunigung mit einem Achterl Rotwein in der Hand im Landessüden erfreut - alles, stets begleitet vom tierischen Gefährten.