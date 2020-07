Zudem berichtete die Hagelversicherung von Schäden in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro auf 3000 Hektar im burgenländischen Bezirk Neusiedl am See. In der Steiermark war von 500.000 Euro an Schäden auf 1200 Hektar im Bezirk Deutschlandsberg die Rede.