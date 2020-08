Badeteiche auf Wiener Stadtgebiet

Ebenfalls in der Donaustadt befinden sich der Teich Hirschstetten und der Badeteich Süßenbrunn. Der Wienerbergteich in Wien-Favoriten bietet kleinere und größere Buchten, Lagerwiesen und Wege zum Spazieren und Laufen. Highlight in der Seestadt Aspern ist der künstlich angelegte See. Er bietet zwei Kieselsand-Streifen am Südufer und eine großzügige Hundezone mit Wasserzugang. Direkt an der U-Bahn-Station gelegen, ist der See von überall gut erreichbar.