IWF schon in 80er- und 90er-Jahren an Marsforschung beteiligt

Das Institut ist schon in den 1980er-Jahren mit „Phobos 1“ sowie "Phobos 2“ und in den 1990er-Jahren mit „Mars-96“ an russischen Marsmissionen mit Magnetometern beteiligt gewesen. Gemeinsam mit dem Magnetometer am Rover der chinesischen Mission sowie jenen auf der Maven-Mission und dem In-Sight-Lander (beide NASA) werde es damit erstmals eine Vierpunkt-Magnetfeldmessung auf dem Mars geben.