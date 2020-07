Um 5.31 Uhr zu Beginn des fünften Gipfeltages in Brüssel war die Stehpartie vorbei: „Deal“, twitterte EU-Ratspräsident Charles Michel und setzte den Schlusspunkt unter ein beispielloses Ringen um nicht weniger als 1,8 Billionen Euro. Der EU-Finanzrahmen für die nächsten sieben Jahre ist somit unter Dach und Fach, auch der historische, 750 Milliarden Euro schwere Corona-Wiederaufbaufonds steht. Rundum war in Brüssel Erleichterung zu vernehmen, auch bei Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP): „Ich bin mittlerweile etwas müde, aber inhaltlich sehr zufrieden“, teilte er in den Morgenstunden mit und reihte sich damit ein in den europäischen Jubelchor.