Aufklärung angekündigt

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) will sich seine Exekutive aber nicht schlechtreden lassen: „Ich appelliere daran, dass das Fehlverhalten einiger weniger sich nicht auf alle Polizisten auswirken darf. Engagierte Polizisten haben ein höchstes Maß an Interesse an glaubwürdiger und nachhaltiger Aufklärung.“ Wiens Vize-Polizeipräsident kündigt dementsprechende Aufklärung und Konsequenzen an, unabhängig von der erst kürzlich im Nationalrat beschlossenen Beschwerdestelle, wo auch NGO-Experten mitarbeiten sollen.