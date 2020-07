Übergriffe auch im Urlaub

Erst elf Jahre alt war seine Tochter, als er sie im Jahr 2011 mit einer elektrischen Zahnbürste sexuell missbrauchte. Auch seinem zweiten Kind, ebenso ein Mädchen, tat er von Jänner 2016 bis November 2019 Schlimmstes an! Zehn Jahre alt war es bei den ersten Übergriffen, 13, als er zum letzten Mal zulangte – zu Hause und sogar im Urlaub in einem Camping Resort in Kroatien!