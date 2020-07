Portugal und Rumänien Schlusslicht in Europa

Das Gesamtbild bleibt auf dem Kontinent aber weiterhin sehr gespalten: Besonders pünktliche Zahler finden sich demnach mit 86,9 Prozent in Dänemark, gefolgt von Polen (78,7 Prozent) und Litauen (76,9 Prozent). Am anderen Ende des Spektrums rangieren Bulgarien, Portugal und Rumänien mit jeweils weniger als 20,5 Prozent.