Ähnlicher Fall wird am Landesgericht verhandelt

Ein ähnlicher Fall wird am Mittwoch am Landesgericht verhandelt. Dort muss sich eine Frau verantworten, die an Corona erkrankt und trotz Quarantäne einkaufen gegangen war. Sie soll damit bewusst in Kauf genommen haben, dass sich die Krankheit weiter verbreitet.