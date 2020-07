Kurz sieht Bewegung und erwartet neuen Vorschlag

Im Ringen um den Wiederaufbaufonds beim EU-Gipfel in Brüssel sieht Kurz unterdessen Bewegung. Kurz habe dazu ein Sechs-Augen-Gespräch mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron geführt. „Es wird neue Vorschläge geben. Also es gibt Dynamik in unsere Richtung“, so der Kanzler in der „ZiB 2“. Er knüpfe seine Zustimmung an Reformen und nannte in diesem Zusammenhang explizit Italien. „Ich bin überzeugt davon, dass in Italien einschneidende Reformen notwendig sind“, sagte er.