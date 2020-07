Mit nur 273 Gramm Geburtsgewicht ist vor einem Jahr im Klinikum Graz ein Frühgeborenes auf die Welt gekommen. Am 11. Juni feierte der kleine Gabriel gemeinsam mit seinen beiden Drillingsbrüdern seinen ersten Geburtstag und hat sich gut entwickelt. Bei der Geburt war er der leichteste männliche Frühgeborene Europas und der fünftkleinste der Welt, berichteten seine Ärzte am Freitag in Graz.