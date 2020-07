Wie Anschober ausführte, wurden in Oberösterreich seit Donnerstag 60 Neuinfektionen verzeichnet, in Wien 57 und in Niederösterreich, wo kürzlich zwei neue Coronavirus-Cluster aufgetreten sind, 38. In Tirol wurden sieben neue Fälle bekannt, in der Steiermark vier. Im Burgenland, in Salzburg und Vorarlberg gibt es je einen neuen Fall, nur Kärnten blieb ohne Neuinfektion. Aktiv erkrankt sind knapp 1400 Personen.