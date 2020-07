Trigon-Museum, Hochhaus am Jakominiplatz oder ein „Stadtberg“ über dem Hauptbahnhof - Graz könnte heute völlig anders aussehen, wenn all die architektonischen Visionen, die es im 20. Jahrhundert gegeben hat, umgesetzt worden wären. Das GrazMuseum gibt in einer neuen Schau Einblicke in das „Ungebaute Graz“.