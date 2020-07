Dass sie als Model eine gute Figur macht, beweisen unter anderem auch weitere Postings der Schülerin. So ließ sie sich kürzlich in sexy High Heels und perfekt gestylt im Stile eines „Vogue“-Covers ablichten. „Sie war an meinen Fotoshootings immer sehr interessiert, war immer dabei und eine Art Praktikantin“, verriet eine sichtlich stolze Denise Richards der „Daily Mail“.