Exakt 116 Neuinfizierte wurden in den vergangenen 24 Stunden in Österreich gemeldet. Mit Stand Donnerstag 9.30 Uhr gab es in Oberösterreich 37 Neuerkrankte, 31 Fälle wurden in Wien gemeldet, 27 in Niederösterreich. Neun neue Fälle gibt es in der Steiermark, sieben in Salzburg und zwei in Tirol. Jeweils eine Neuerkrankung wurde zudem im Burgenland, in Kärnten und Vorarlberg registriert.