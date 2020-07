Die Corona-Krise hat die Arbeitswelt auf den Kopf gestellt. Was vor der Krise oft nur Einzelpersonen vorbehalten war, ist nun eine etablierte Arbeitsweise: Home-Office. Die Mehrheit der Unternehmen (82 Prozent) rechnet damit, dass Home-Office auch „nach Covid-19“ von mehr Beschäftigten in Anspruch genommen wird, zeigt eine Deloitte-Befragung in Kooperation mit der Universität Wien und der Universität Graz.