Aktuell sind 532 Personen infiziert

Mit Stand Mittwoch, 17 Uhr, gab’s in OÖ 532 Corona-Fälle, sieben Patienten kamen aus dem Ausland (Kroatien (4), je einer aus Deutschland, Serbien und Mazedonien) – damit erhöht sich die Zahl der in zwei Wochen eingeschleppten Infektionen auf 52. Inzwischen sind in neun Altenheimen 14 Personen infiziert. Wer am 11. Juli sich in Linz im Bereich des Lokals „Sandburg“ aufgehalten hat, soll auf sich achten, hier war eine Covid-Patientin unterwegs.