Große Verunsicherung herrscht derzeit in einem obersteirischen Ort. Der Grund: der positive Coronatest zweier Kinder einer Familie, die zuvor wegen eines Todesfalls in den Kosovo gereist war. Der Bub sei, so der Vorwurf, nach seiner Rückkehr trotz Erkrankung in die Schule und zum Fußballtraining gegangen.