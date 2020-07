In Hirm sitzt der Schock tief: Die Commerzialbank ist quasi die Hausbank des Ortes. Viele Menschen haben dort ihr Konto. Ältere und Jüngere wissen den persönlichen Service in der Filiale zu schätzen, man kennt sich, man hilft sich, der Kunde ist hier keine Nummer. Doch jetzt ist alles anders. Die Bilanzen dürften frisiert worden sein. Bankchef Pucher, selbst ein Hirmer, steht im Fokus der Justiz. Bei Bürgermeisterin Inge Posch-Gruska läuft das Telefon heiß. „Viele haben Angst, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht“, sagt sie. Betroffen sind regionale Firmen, die Vereine, die Feuerwehr und die Gemeinde selbst. In neun Orten gibt es Filialen, die Commerzialbank ist im Bezirk tief verwurzelt. Betroffenen bietet das Land nun Erste Hilfe. Für Private und Firmen wurden Hotlines eingerichtet (siehe Infos am Berichtende).