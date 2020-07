„Es sind vielmehr die Erwachsenen, welche die Infektionszahlen wieder in die Höhe treiben“, so Univ.-Prof. Dr. Reinhold Kerbl, Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde. Nur 1% der Covid-19-Fälle treten etwa in der Altersgruppe unter zehn Jahren auf. Die Kinder verbreiten die Viren selten untereinander und stecken auch kaum Erwachsene an.