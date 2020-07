Das Mitleid hält sich allerdings dann in Grenzen, wenn man Privates ganz eigenmotiviert nach außen spielt. Wenn Pamela Rendi-Wagner ohne Not in den Medien erzählt, dass sie schon bald nach Zypern fliegt (Anm.: Neben Zypern ist auch noch ein Steiermark-Urlaub geplant), muss sie auch damit rechnen, dass das von der Öffentlichkeit aufgegriffen werden kann. Gerade jetzt, wo doch Corona ist.