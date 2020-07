Coca-Cola will Partnern in Krisenzeiten zur Seite stehen

Philipp Bodzenta, Unternehmenssprecher Coca-Cola Österreich, ist vom Erfolg der Wirtshaus-Kabarett-Roadshow überzeugt: „Wir sehen es als unsere unternehmerische Verantwortung, zu helfen und der Gesellschaft sowie unseren Partnern vor allem in Krisenzeiten zur Seite zu stehen. Der Name ,Gast, Wirt & Kultur‘ bringt auf den Punkt, wer mit dieser Initiative unterstützt werden soll.“ Auf ein „gelungenes Projekt“ freut sich auch Peter Dobcak, Gastro-Obmann der Wirtschaftskammer Wien und dankt als Partner der Aktion „Coca-Cola für diese großartige Idee und allen Künstlerinnen und Künstlern, die mitmachen“.