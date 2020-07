Glück im Unglück hatte ein deutscher Autolenker (58) am Montagnachmittag in Tirol! Der Mann übersah in Schlitters (Bezirk Schwaz) an einem unbeschrankten Bahnübergang die Garnitur der herannahenden Zillertalbahn - trotz Notbremsung kam es zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand.