Nach Abschluss der Return-2-Play-Spiele kann eine Mannschaft somit bei maximal neun Punkte halten, die in der Gesamttabelle berücksichtigt werden. Danach folgt ein klassischer, 30 Runden umfassender Grunddurchgang, an dessen Ende sich die besten vier Teams direkt für das Viertelfinale („best of five“/ab 27. März 2021) qualifizieren. Die Mannschaften auf den Plätzen 5 bis 12 bestreiten im Modus „best of three“ die Pre-Playoffs.