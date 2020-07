Ein 17 Jahre alter Bursch hat am Sonntagnachmittag auf der Wiener Donauinsel mit einem Luftdruckgewehr in die Luft geschossen. Verschreckte Zeugen verständigten die Polizei und gaben an, dass der Mann mit einer Maschinenpistole Schüsse abgegeben und sie bedroht habe. Fahrradpolizisten konnten den Jugendlichen festnehmen. „Der Serbe hatte 1,5 Promille im Blut“, berichtete die Polizei am Montag.