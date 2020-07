Über 7000 Euro für „Heckensanierung“

Doch dem Steirer kam noch mehr in den Sinn: Auch sein Eigenheim soll er mit Versicherungsbetrügereien aufgehübscht haben. So orderte er zum Beispiel eine Firma zum Schneiden seiner Thujenhecke. Im Wissen, dass diese eigentlich kaputt war, behauptete er, die Arbeiter hätten das Gewächs nicht sachgemäß bearbeitet und so ruiniert. Ein fingiertes Angebot wies über 7000 Euro Sanierungskosten aus. Darauf fiel die Versicherung nicht herein.