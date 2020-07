Schneller entscheiden

Der Innviertler Flugzeugteilehersteller FACC, der Lkw-Konzern MAN mit Sitz in Steyr, Motorrad-Produzent KTM aus Mattighofen, der Einkaufstempel PlusCity in Pasching, sowie das Kepler-Universitätsklinikum in Linz bauen auf das Know-how der EBG, die an vielen Schrauben dreht. „Wir digitalisieren unsere Prozesse immer mehr, das Papier wird weniger“, sinniert Wagner. Außerdem wurde auch eine eigene App namens Baudoc entwickelt, die den Mitarbeitern auf den Baustellen die Dokumentation erleichtert. „Bauleiter können so viel schneller Entscheidungen treffen, sie werden zu Baumanagern“, so Kern und Wagner.