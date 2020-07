Das Formel-1-Team von Renault hat nach dem Grand Prix der Steiermark Protest gegen Konkurrent Racing Point eingelegt. In einem Statement am Sonntagabend hieß es, man bitte die Stewards um eine Klarstellung, ob das diesjährige Racing-Point-Auto dem Regulativ entspricht. Racing Point gibt offen zu, dass der Wagen eine Kopie des Mercedes der vergangenen Saison ist. Das ist aber nicht per se verboten. (Oben im Video sehen Sie die Spielberg-Analyse von „Krone“-F1-Experte Richard Köck!)