Zu den Corona-Fällen in Kärnten und Osttirol: Die Zahl an Infizierten blieb am Wochenende stabil bei 18. Osttirol war bis Sonntag Corona-frei, ein positiver Fall wurde dann aber in Lienz registriert. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser ist weiter in Quarantäne. Sein zweiter Test ist negativ verlaufen, weitere werden durchgeführt.