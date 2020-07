Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bleibt heuer in Wien: „Ich freue mich schon auf das Filmfestival und den Kultursommer. Besonders gern bin ich in meinem Heimatbezirk Floridsdorf, gehe dort spazieren, laufen und wandern am Marchfeldkanal, am Bisamberg und in den Heurigenorten Stammersdorf, Strebersdorf, Großjedlersdorf.“