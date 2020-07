Die gute Nachricht zuerst: Sonntagabend, 17 Uhr, lag die Zahl der aktuell in Oberösterreich an Corona Erkrankten mit 566 nur um vier Fälle höher, als 24 Stunden zuvor. Dennoch wurden 70 Neuinfektionen an einem Tag gezählt. Das bedeutet, dass die Zahl der Genesenen gestern fast so hoch war, wie jener, die sich neu infizieren. Damit könnte der Gipfel der Kurve bald erreicht sein.