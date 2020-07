In der Formel 1 wird derzeit heiß über den Austragungsort des nächsten Grand-Prix-Wochenendes diskutiert. Ursprünglich sollte das Rennen in Budapest stattfinden. Aufgrund der hohen Strafen, welche bei Verstößen gegen die Covid-19-Vorgaben drohen, könnte nun Spielberg als Ersatzort festgelegt werden. Dies wäre das dritte Rennwochenende in Folge am Red Bull Ring.