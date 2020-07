Ski-Ass Nici Schmidhofer zu Gast im „Krone“-Newsroom in Spielberg: Mit Michael Fally plaudert die Speed-Spezialistin über ihr Formel-1-Fieber, ein mögliches drittes Saisonrennen in Spielberg, ihre Funktion als Urlaubsbotschafterin, eine Fahrt im Formel-3-Auto mit David Coulthard am Red-Bull-Ring, die Vorbereitungen auf die neue Ski-Saison, die Pläne für die WM und den neuen Cheftrainer Florian Scheiber (alles im Video oben).