100 Euro Gewinn, mehr als 10.000 Euro futsch

Schlussendlich seien dann noch Zahlungen für Steuerabgaben zur Gewinnausschüttung und die letztendliche Kontoschließung verlangt worden. „Das Opfer leistete letztlich keine Zahlungen mehr und bekam bis auf eine Gewinnausschüttung in Höhe von 100 Euro kein Geld mehr zurück“, so die Ermittler weiter. Alles in allem entstand dem Tiroler ein Schaden im fünfstelligen Eurobereich.