Miliz sollte Libyens Grenze dichtmachen

Eigentlicher Zweck des Projekts war laut einer von der „Financial Times“ zitierten involvierten Person der Aufbau einer Grenzschutz-Miliz, um die libysche Südgrenze für Migranten zu schließen. Zudem gibt es dem Bericht zufolge Hinweise darauf, dass der frühere Wirecard-Manager an einer Zementfabrik in Libyen beteiligt war, in der im Jahr 2017 russische Söldner stationiert waren.