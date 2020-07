Die Formel 1 hat offenbar keine Pläne für ein drittes Rennen in Österreich. Der APA schreibt am Sonntagvormittag von einem „Verantwortlichen“, der entsprechende Gerüchte dementiert habe. Auf dem Red Bull Ring hat vergangenen Sonntag mit coronabedingt viermonatiger Verspätung der WM-Auftakt mit dem Grand Prix von Österreich stattgefunden. Am (heutigen) Sonntag folgt mit dem GP der Steiermark ein zweites Rennen.