„Ich bin überwältigt von der Anzahl, vor allem aber von der Qualität der Einreichungen! Das ist ein ganz starkes Lebenszeichen der bildenden Kunst in der Steiermark“, frohlockt Kulturlandesrat Christopher Drexler. Mit Weitblick und Kreativität haben 220 Kunstschaffende rund 300 Vorschläge für ein Corona-Denkmal in Graz und den weiß-grünen Regionen zu Papier gebracht: Eine fast unglaubliche Fülle an vielfältigen Kunstkonzepten, die auch die Jury staunen - und „schwitzen“ - ließ.