Ein bislang unbekannter Täter schubste am Donnerstag, 9. Juli 2020, gegen 23 Uhr am Platz vor dem Eingang zum Neuen Rathaus in der Hauptstraße in Linz einen 25-jährigen Linzer und drohte ihm mit Schlägen, wenn er ihm kein Geld gäbe. Schließlich gab der Geschädigte Bargeld heraus, woraufhin der Täter in unbekannte Richtung flüchtete.