Im Fitnessstudio „FitINN“ im InfraCenter Linz, Wegscheider Straße 3, 4030 Linz, befand sich in folgenden Zeiträumen eine auf Covid-19 positiv getestete Person: 30. Juni 2020 von 09.20 Uhr bis 11.20 Uhr, am 1. Juli 2020 von 09.20 Uhr bis 11.20 Uhr und auch am 2. Juli 2020 zur selben Zeit.