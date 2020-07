Der Sensations-Dritte des Grand Prix von Österreich, Lando Norris, muss vor dem zweiten WM-Lauf in Spielberg einen Rückschlag hinnehmen. Der 20-jährige McLaren-Fahrer überholte am Freitag im ersten Training für den GP der Steiermark unter „Gelb“ gleich zwei Autos und wird deshalb in der Startaufstellung um drei Plätze nach hinten versetzt.