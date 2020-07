Letzte Aufnahmen von Rivera veröffentlicht

Die Polizei veröffentlichte zudem ein Überwachungsvideo vom Parkplatz am See, das vermutlich die letzten Aufnahmen der Schauspielerin vor ihrem tragischen Badeunfall zeigt. Zu sehen ist dabei, wie die „Glee“-Darstellerin mit ihrem Auto auf den Parkplatz beim See fährt und mit ihrem Sohn zum Bootssteg geht, um dort an Bord des Leih-Bootes zu gehen.