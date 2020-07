Angesichts der Entwicklung hat Landeshauptmann Hans Peter Doskozil mit Landesrat Christian Illedits für Montag einen runden Tisch zur Lage in den Spitälern und Pflegeeinrichtungen einberufen. „Vorrangiges Ziel ist es nach wie vor, die Einschleppung des Virus in unser Gesundheitssystem zu verhindern. Als Risikogruppe gilt es die ältere Generation besonders zu schützen“, so Doskozil.