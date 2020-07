Die US-PGA-Tour hat nach der Coronavirus-Zwangspause schon vor einigen Wochen Fahrt aufgenommen, kommende Woche steigt auch Tiger Woods wieder ein. Der Golf-Superstar kündigte am Donnerstag sein Antreten im Memorial Tournament in Dublin (Ohio/9,3 Mio. Dollar) an. Dort werden auch die Österreicher Bernd Wiesberger und Matthias Schwab abschlagen.