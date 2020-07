Neues Labor für OP

Das Besondere an diesem Schrittmacher ist aber gleichzeitig auch eine Herausforderung. Die Kardiologen müssen nämlich die Sonde des Implantats an das winzige Geflecht aus spezialisierten Herzmuskelzellen im His-Bündel befestigen. Dazu ist ein hochspezialisierter OP nötig. Bei den Elisabethinen wurde dazu ein hochmodernes Elektrophysiologielabor eingerichtet, an dem unter anderem dieser Eingriff stattfindet.