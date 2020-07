Wenige Monate nachdem eine Tirolerin (36) ein Erbe in Höhe von rund 350.000 Euro erhalten hatte, suchte sie erfolgreich um Mindestsicherung an. Als Angeklagte musste sie deshalb am Donnerstag am Landesgericht Innsbruck erklären, wo das ganze Geld geblieben war. Ins Rollen geraten waren die Ermittlungen durch Facebook-Urlaubsfotos aus Tunesien.