Proteste breiten sich in weitere Städte aus

Die Proteste weiteten sich am Mittwoch auf weitere Städte aus. So brachten die Demonstranten nicht nur in Belgrad, sondern auch in Novi Sad, Nis und Kragujevac ihre Wut auf die serbische Regierung zum Ausdruck. Diese versucht indessen, die Proteste als „Putschversuch“ und „Einmischung ausländischer Mächte“ darzustellen. Insgesamt 19 Beamte und 17 Demonstranten wurden laut Angaben von N1 bei den Demonstrationen verletzt.