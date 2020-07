Ab Montag rollen die Bagger in Zell am See-Schüttdorf auf. Da startet der Bau der vieldiskutierten Entlastungsstraße zwischen der B311 und der B168. Letztere ist die Hauptverbindung in den Oberpinzgau. Im dicht verbauten Gewerbegebiet von Schüttdorf im Süden der Stadt Zell am See kommt es zu täglichen Staus. Die neue Straße soll eine Entlastung bringen.