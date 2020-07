Stadt besonders stark von Pandemie betroffen

Bergamo zählt zu den am stärksten von der Coronavirus-Epidemie betroffenen Städten Italiens, in dem fast 35.000 Coronavirus-Todesopfer gemeldet wurden. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen in der gesamten Region Lombardei lag am Mittwoch laut Angaben der Gesundheitsbehörden bei 34. Am Höhepunkt der Epidemie im März waren über 4000 Personen auf Italiens Intensivstationen gelegen.